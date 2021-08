Tornano le conferenze della vigilia: Spalletti parlerà quest'oggi alle 15

Luciano Spalletti presenta la sfida al Venezia e torna a parlare alla vigilia delle gare di campionato, dopo il lungo silenzio del Napoli nello scorso anno con Gattuso in panchina. Quest'oggi alle 15 il tecnico del Napoli risponderà alle domande dei cronisti alla vigilia dell'esordio in campionato previsto domani sera al Maradona. Potrete seguire la conferenza stampa in diretta testuale su Tuttonapoli.