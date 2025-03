Tragedia a Napoli: muore giovanissimo calciatore per un malore, aveva 14 anni

Tragedia in Campania, giovanissimo calciatore si accascia e muore prima dell'allenamento: Diego, questo il suo nome, aveva 14 anni. Era della Cantera Napoli. Sono tantissimi fin da ieri sera i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa improvvisa. Salma a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico.

"Distrutti dal dolore per la tragica scomparsa del nostro Diego De Vivo. Riposa in pace, campione!" ha scritto sui social la scuola calcio. Una tragica notizia che ha scosso tutto il mondo del calcio.