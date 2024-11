U21, Spagna-Inghilterra 0-0: Rafa Marin in campo dal 70'

Rafa Marin in panchina inizialmente nella gara Under 21 tra Spagna e Inghilterra valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0. Il centrale di Conte è rimasto in panchina fino al 72' quando poi è entrato in campo al posto di Mosquera.