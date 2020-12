UFFICIALE - Inter-Napoli, l'arbitro è Massa. Al Var c'è Calvarese

Sarà l'arbitro Davide Massa a dirigere la sfida in programma a San Siro tra Inter e Napoli nerl 12° turno. Al Var ci sarà Calvarese, come annuncia l'Aia sul proprio sito ufficiale. Questa la sestina completa per la gara di mercoledì sera.

INTER – NAPOLI h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: FOURNEAU

VAR: CALVARESE

AVAR: DEL GIOVANE