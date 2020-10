Venerdì i 60 anni di Diego: arrivano i messaggi di Zidane, CR7, Mbappè ed Ancelotti

Il 30 ottobre Diego Armando Maradona compirà sessanta anni. Per questa occasione France Football, in un numero speciale, ha raccolto i messaggi di di grandi personaggi del calcio al Pibe De Oro, tra questi: Zidane, Ancelotti, Cristiano Ronaldo e Mbappé.

"Ma cos'è questo calciatore?" Zinedine Zidane aveva 14 anni nel 1986 quando Maradona volava verso la conquiesta Coppa del Mondo in Messico. "Per quanto abbia cercato di assomigliare a Enzo Francescoli imitando, ad esempio, i suoi controlli, tanto per Maradona, non ho mai osato provare, perché Maradona è inimitabile".

Carlo Ancelotti: "L'ho preso a calci come a nessun altro perché non riuscivo a contenerlo, ma non si è mai lamentato una volta"

Cristiano Ronaldo: "Stai dicendo che ha detto di me che l'ho fatto sognare?" Beh, sappi che anche lui mi ha fatto sognare".

Kylian Mbappé: "Dei giocatori bravissimi ne parliamo da una o due generazioni, ma Maradona, e pochi altri, sarà per tutta la storia del calcio, tanto gli è rimasto nel gioco e nella mente delle persone ".