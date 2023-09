Verratti- Al-Arabi, è fatta: il regista è già a Doha per le visite mediche

Marco Verratti è arrivato a Doha, in Qatar, dove oggi dovrà sottoporsi alle visite mediche prima di firmare con il club Al-Arabi.

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - DOHA, 12 SET - Marco Verratti è arrivato a Doha, in Qatar, dove oggi dovrà sottoporsi alle visite mediche prima di firmare con il club Al-Arabi. Pilastro del PSG e della nazionale azzurra per molti anni, Verratti, 30 anni, quest'estate è stato inserito nella lista dei cedibili dal club parigino. Secondo le immagini pubblicate dai media locali, Verratti è arrivato a Doha ieri sera. "Sono molto felice e non vedo l'ora di iniziare questa stagione e di scoprire tutto, lo stadio, i tifosi, i compagni, l'allenatore", ha commentato il giocatore, sorridente e rilassato, al suo arrivo in aeroporto.

I termini del contratto non sono ancora noti, ma secondo quanto riportato dai media si tratterebbe di un trasferimento del valore di circa 45 milioni di euro. Il PSG non ha ancora comunicato la partenza dell'italiano, arrivato al Parigi nel 2012, appena un anno dopo l'acquisizione del club francese da parte di Qatar Sports Investments (QSI). (ANSA).