VIDEO - Osimhen in gol con la Nigeria: meno di un quarto d'ora per segnare a Sao Tome

A Victor Osimhen sono bastati 13 minuti per portare in vantaggio la Nigeria nella gara contro Sao Tome. Nonostante la qualificazione alla Coppa d'Africa già raggiunta nel gruppo A, la Nigeria non l'ha risparmiato e l'attaccante del Napoli ha già trovato la rete dell'1-0 con un colpo di testa dei suoi su calcio d'angolo.