VIDEO - "Per sfortuna ora non c'è più nessuno in strada", su Rai 3 sconcerto nel vedere Napoli deserta

Ennesima gaffe della televisione italiana nei confronti della città di Napoli. Su Rai 3, durante il programma 'Agorà' è andata in onda la solita diretta - stavolta dal Vomero - alla ricerca di persone per strada che in realtà non ci sono, se non nelle stradine più strette colme di market e fruttivendoli. Paradossale l'intervento dell'inviata: "Siamo in una zona pedonale, c'era un passaggio di auto abbastanza numeroso fino a poco fa, ora non siamo fortunati, in questo momento si stanno... - poi corregge il tiro - non c'era nessuno".

LA REPLICA DI FORGIONE - Il giornalista Angelo Forgione ha voluto commentare l'accaduto con un post su Facebook: "È sfortunatissima Elena Biggioggero, inviata della Rai per Agorà (Rai Tre), nel dimostrare che nel quartiere Vomero di Napoli c'è troppa gente in giro. E certo, sono le 8 del mattino, e c'è chi va comunque a lavorare. Lei, però, riceve la linea alle 8:37, quando i lavoratori napoletani si sono già spostati e all'incrocio tra via Scarlatti e via Luca Giordano non transita che qualche automobile, peraltro rispettando il rosso al semaforo. Difficile, così, dimostrare che Napoli sia più indisciplinata di altre città popolose. Piuttosto, è lei che si avvicina troppo al suo ospite e lo tocca prima di dirsi sfortunata e mostrarsi imbarazzata, mentre Serena Bortone da Roma testimonia che, secondo un'altra inviata, Napoli è deserta. Un plauso va in ogni caso ad Agorà, che è andata in una Napoli diversa da quella che spasmodicamente si vuol mostrare in tivù, tutta vicoli e folclore".