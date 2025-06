A Pisa sognano il colpo Simeone! Cds: affare non impossibile per diversi motivi

vedi letture

Tormentone Cholito a Pisa. Da quando il nome di Simeone è stato accostato alla squadra neo-promossa, a Pisa non si parla d'altro nei luoghi di ritrovo del tifo. Simeone padre, peraltro, c’era l’ultima volta che il Pisa ha giocato in A ed oggi c'è la possibilità che il figlio del “Cholo” possa indossare la stessa maglia. Per una neopromossa sarebbe un grandissimo colpo a prescindere dalle parentele.

Secondo il Corriere dello Sport ad oggi è difficile fare previsioni: una vera e propria trattativa non è neppure iniziata ed il Cholito, dopo due Scudetti, è una pista difficile per una neopromossa anche per i costi. Ma non impossibile perché il Pisa ha bisogno di un bomber e qualche informazione l’ha già raccolta. Inoltre - aggiunge il quotidiano - il ds dei partenopei Manna è molto vicino all’ad dei toscani Giovanni Corrado.