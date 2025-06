Napoli-Beukema, da Bologna: il difensore può spingere per l'addio per la nazionale

Diversi organi di stampa riportano da diversi giorni un riavvicinamento di Sam Beukema al Bologna almeno per una permanenza di un'altra stagione. Magari tramite un rinnovo con adeguamento dell'ingaggio. Da Bologna, però, i colleghi del Resto del Carlino informano che persistono dei pericoli in casa rossoblù.

Il difensore potrebbe spingere per il Napoli anche in ottica nazionale. Il ct Koeman sembra preferire giocatori che indossano maglie più 'pesanti' e questo potrebbe essere un dettaglio non da poco nell'anno che porta al mondiale. Il Napoli s'è già fatto avanti con i suoi rappresentandi, proponendo un ingaggio da circa 3mln di euro a stagione, ma l'ostacolo è convincere il Bologna che rischia già di perdere Lucumì che ha una clausola rescissoria.