Meret, finalmente ci siamo: domani può arrivare l'attesissima firma fino al 2027

Dopo mesi di trattativa, finalmente ci siamo. Nella giornata di domani, racconta Sky Sport, è infatti previsto l'incontro decisivo in cui il portiere Alex Meret firmerà il rinnovo del contratto con il Napoli. Il Napoli e Meret si legheranno con un nuovo accordo che avrà scadenza giugno 2027, con 2 anni in più rispetto al termine attuale. L'accordo fra le parti prevede anche una miglioria salariale per il giocatore che col nuovo contratto andrà a guadagnare 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Parallelamente, il Napoli continua nella ricerca del vice per il prossimo anno ed in questo senso resta da monitorare con particolare attenzione il nome di Vanja Milinkovic-Savic del Torino: per abbassare la cifra richiesta dal patron granata Urbano Cairo, spiega l'emittente, il Napoli potrebbe provare ad inserire il cartellino di Cyril Ngonge come parziale contropartita tecnica in favore dei granata. In ogni caso l'esterno offensivo del Napoli potrebbe finire ai granata dove ritroverebbe Baroni.