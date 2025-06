Accelerata per il terzo rinforzo: Manna stringe per la prima scelta di Conte

Lavoro frenetico per il direttore sportivo Giovanni Manna, in questi giorni a Milano, per provare a sbloccare le tante trattative portate avanti negli ultimi mesi e chiudere così il terzo rinforzo dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. Poteva essere, per i tempi rapidi dell'operazione, Yunus Musah, il centrocampista individuato dopo l'addio di Billing per completare la mediana con caratteristiche gradite ad Antonio Conte, ma l'affare è ancora bloccato ed anche i contatti col Milan nella giornata di ieri non hanno portato a novità positive. Nel frattempo però il Napoli sta avanzando soprattutto sulle piste per rinforzare l'attacco, sia per l'esterno offensivo che per la punta centrale.

Assalto a Ndoye

I contatti con i suoi agenti hanno dato esito positivo. Del resto la volontà del giocatore è chiara, ed anche pubblicamente s'è già espresso facendo capire il desiderio di fare uno step in più nella propria carriera, ma il Napoli una volta ottenuto l'ok ai termini contrattuali potrà far partire l'assalto più importante, quello al Bologna, sfruttando magari anche una contropartita gradita ai rossoblù come Zanoli. Più difficile Beukema perché il Bologna a quel punto dovrebbe rifare l'intera coppia centrale. Lo svizzero è tra i primi nomi fatti da Antonio Conte per duttilità e crescita anche in non possesso: la lista del Napoli è ampia, tra nuovi obiettivi e vecchie piste di gennaio, ma la priorità è avvicinare l'intesa col Bologna. Il Napoli poi interverrà anche per un secondo esterno offensivo.

L'attaccante entro Dimaro

Il Napoli lavora parallelamente anche per il centravanti. E' molto avanti per Lorenzo Lucca, classe 2000 che piace molto a Conte per le caratteristiche fisiche e nel gioco spalle alla porta per avere un giocatore piuttosto simile a Lukaku come alternativa. Il Napoli sta avanzando anche con l'Udinese, ma nel frattempo sembrano esserci margini col Liverpool per Darwin Nunez, reduce da un anno non superlativo e che ha bisogno di rilanciarsi e sentire pienamente la fiducia. L'operazione ha ben altri contorni economici, sia di ingaggio che cartellino rispetto ai circa 25-30mln necessari per Lucca, ma il Napoli sembra fare dei progressi anche per l'uruguayano. Già per il fine-settimana potrebbero arrivare novità significative.