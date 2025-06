Napoli in pole, ma per O'Riley c'è concorrenza: spuntano altri due club di Serie A

vedi letture

Il Napoli per il centrocampista guarda ancora in Premier League, punta Matt O'Riley e presenta un'offerta concreta al Brighton: secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il club azzurro ha messo sul tavolo 25,6 milioni di sterline, pari a circa 30 milioni di euro, per assicurarsi il centrocampista classe 2000.

Le trattative tra le parti sono in corso, con il Brighton che considera O'Riley un elemento chiave del proprio progetto, ma che sarebbe disposto a valutare un’eventuale cessione qualora venisse soddisfatta la richiesta economica. Il centrocampista, reduce da una stagione in crescita, piace a diversi club in Europa, e anche in Serie A non mancano i corteggiatori.

Atalanta e Roma, infatti, hanno da tempo messo gli occhi sul giocatore: entrambe le società apprezzano le qualità tecniche e tattiche di O'Riley, e stanno valutando se avanzare un'offerta ufficiale. Al momento, però, è il Napoli a condurre la corsa.