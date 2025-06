Ag. Caprile: "Dovrebbe restare a Cagliari! Il Napoli non fa un errore, è una plusvalenza"

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Caprile? L’indirizzo sembra che sia quello di restare al Cagliari, ma bisognerebbe chiederlo al presidente rossoblù. Diritto di riscatto a 8 mln? Non è stato un errore da parte del Napoli. Per come vengono gestite tante cose il Napoli va a fare una plusvalenza. A livello manageriale il Napoli può insegnare, i bilanci parlano chiaro, è un club virtuoso ed anche nei momenti di difficoltà sa cosa fare per venirne fuori e rafforzarsi. Il Napoli è una potenza a livello economico, è quello che ha più disponibilità economica sul mercato.

Caprile alla Juve? Siamo in un momento dove si possono dire tante cose, non ho mai parlato con nessuno della Juve. Poi Elia ha sempre detto che la sua priorità è giocare, se ha lasciato il Napoli è perchè voleva giocare nonostante andasse a giocarsi la salvezza. Vuol essere protagonista della sua carriera. Il ruolo di comprimario non se lo sente addosso. Il Mondiale per Club? Certe gare di caratura internazionale sono sempre una buona vetrina, qualcosa può far scattare in qualche club. Il Mondiale può influenzare il fatto che il mercato vada un po’ più a rilento, ma ultimamente nel mese di giugno il mercato è solitamente fermo. Le squadre provano a far passare tempo affinchè si abbassino i prezzi”.