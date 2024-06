Accostato al Napoli, Omorodion è stato proposto anche all'Inter: la situazione

Ecco un nuovo nome per il mercato dell'Inter, in ottica più futura che immediata

Ecco un nuovo nome per il mercato dell'Inter, in ottica più futura che immediata. Dopo la visita araba di ieri nella sede del club nerazzurro, con l'agente Fahad Alqarni Sarih che ha fatto visita al club di viale della Liberazione, secondo quanto appreso da L'Interista, è stato proposto il profilo di Samu Omorodion.

Attaccante classe 2004, il suo cartellino lo detiene l'Atletico Madrid, anche se l'ultima stagione l'ha vissuta in prestito all'Alaves. In Italia poi non piace solo all'Inter, dato che anche Napoli e Roma hanno messo gli occhi su di lui.