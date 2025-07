Osimhen-Juve, secondo Tuttosport è stato il dg Comolli a mollarlo per tre motivi

Ricostruzione di Tuttosport oggi in edicola che spiega come la Juve a un certo punto abbia deciso di mollare Victor Osimhen. Di non puntarci più e di cambiare obiettivi per l'attacco. "Il dg Comolli ha cercato di sondare il terreno, specialmente con l’entourage dell’attaccante e poi, a un certo punto, ha deciso di togliere il piede dal pedale dell’acceleratore. Ci sono diverse spiegazioni, di varia natura.

Sicuramente il discorso economico ha avuto un peso, così come le complicazioni inevitabili nell’impostare una trattativa con il Napoli: tra l’esborso necessario e il rischio di andare per le lunghe in un’operazione inevitabilmente in salita in partenza, la Juve ha effettuato le riflessioni del caso. E a questo si è aggiunta una ulteriore problematica, quella legata alle difficoltà (preventivate, ma forse non così tante e così pesanti) nel trovare una soluzione in uscita per Dusan Vlahovic: l’alleggerimento derivato dalla cessione del serbo non c’è stato finora e questo aspetto ha inesorabilmente influito pure sulle manovre in entrata, a parte la definizione dell’acquisto di Jonathan David a parametro zero".