Accostato al Napoli, Sancho ora apre alla Juventus: è disposto ad abbassarsi l'ingaggio

Jadon Sancho ha preso posizione: è il momento di lasciare il Manchester United. L’esterno inglese ha comunicato chiaramente al club la volontà di andare via, scrive il Corriere dello Sport, spiegando di non essersi mai sentito realmente parte del progetto e di non aver mai trovato nell’ambiente dei Red Devils il terreno giusto per esprimere il proprio talento. Dopo l’investimento monstre del 2021 e diverse stagioni altalenanti, Sancho è stato spesso messo ai margini, tra prestiti e occasioni mancate.

Ora la Juventus è pronta a cogliere l’opportunità. Il giocatore, colpito dall’interesse dei bianconeri, ha aperto alla trattativa. A 25 anni, Sancho vanta già oltre 350 presenze da professionista, 94 gol e altrettanti assist. Ha anche vinto la Conference League col Chelsea e cerca rilancio in vista del Mondiale 2026, dopo essere uscito dal giro della nazionale inglese dal 2021.

Con i bianconeri i contatti sono frequenti e l’accordo economico appare possibile: il giocatore guadagna oltre 10 milioni, ma sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio intorno ai 6 per rientrare nei parametri della Juve. Lo United, dal canto suo, valuta la cessione tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma potrebbe accettare anche formule flessibili. In alternativa, resta in piedi l’ipotesi di uno scambio con Douglas Luiz. L’obiettivo della Juve è chiaro: chiudere tutto entro metà luglio, per avere Sancho a disposizione fin dal primo giorno di ritiro alla Continassa.