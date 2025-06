Accostato al Napoli, Svilar si allontana dalla Roma? L'agente: "Non rinnova"

Il futuro di Mile Svilar potrebbe presto tingersi di nuovi colori. “Svilar non rinnova”: poche parole, ma dal peso specifico importante, quelle pronunciate dall’agente del portiere serbo della Roma, contattato dalla redazione di Radio Radio e riportate da Pagine Romaniste. Nessuna apertura da parte del giocatore o del suo entourage verso un prolungamento del contratto con il club giallorosso.

Secondo quanto riferito da Ilario Di Giovanbattista su X, ci sarebbe una netta presa di posizione che apre ufficialmente alla possibilità di un addio nella prossima sessione di mercato. Un segnale forte, che rimescola le carte sul tavolo per il futuro del classe 1999, protagonista di un’ottima seconda parte di stagione, soprattutto in Europa League, dove le sue prestazioni non sono passate inosservate.

Tra i club interessati ci sarebbe anche il Napoli, che segue con attenzione l’evolversi della situazione.