Ndoye-Napoli, Tmw: offerta lontana dalla richiesta, ma il Bologna ha individuato il sostituto

vedi letture

Ceduto Sam Beukema al Napoli, il Bologna è alle prese con le offerte per un altro prezzo pregiato della rosa rossoblù. Si tratta di Dan Ndoye, calciatore svizzero classe 2000 reduce da quella che per distacco è stata la sua miglior stagione. L'ex Basilea è la prima scelta di Antonio Conte per la fascia sinistra: dopo Noa Lang, il Napoli vuole l'attaccante protagonista con nove gol e sei assist nell'ultima stagione, ma al momento è abbastanza lontano dalla valutazione che ne fa il Bologna: 45 milioni di euro. Il Napoli è pronto a spingersi fino a 30 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Zanoli. Dall'altro lato, i rossoblù non scendono sotto la valutazione di 40 milioni di euro e nel frattempo registrano l'interessamento del Nottingham Forrest. Altra società che però - almeno per ora - non si avvicina alla cifra richiesta del Bologna.

Ma chi potrebbe sbarcare in Emilia in caso di partenza di Ndoye? Il sogno di mercato della dirigenza emiliana è il brasiliano dello Shakhtar Donetsk Kevin Santos Lopes de Macedo, ala classe 2003. Protagonista dell'ultima stagione con nove gol complessivi tra cui due in Champions League contro Bayern Monaco e Brest, l'ex calciatore del Palmeiras è oggi considerato praticamente incedibile con una valutazione che sfiora i 50 milioni di euro. Ma il prezzo potrebbe sensibilmente crollare se lo Shakhtar, impegnato nel preliminare di Europa League contro il Besiktas, non dovesse superare questo turno. A quel punto Kevin potrebbe partire e il Bologna acquistarlo per una cifra decisamente più in linea con le possibilità del club rossoblù.

Il Bologna ha già avanzato una prima proposta da 15 milioni di euro rispedita al mittente, un modo per saggiare il terreno e avviare la trattativa. Nuovi sviluppi dipenderanno anche dal cammino dello Shakhtar in Europa League e, soprattutto, dal futuro di Dan Ndoye, calciatore nel mirino di Napoli e Nottingham Forest. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.