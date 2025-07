Ndoye-Napoli, Sky: rischio beffa, possibile nuova offerta del Nottingham Forest

vedi letture

Il possibile acquisto di Dan Ndoye si complica per il Napoli. Dopo settimane di trattativa, con i partenopei in pressing sul Bologna, l’inserimento del Nottingham Forest rischia di far saltare i piani del club azzurro. Entrambe le società, infatti, hanno già soddisfatto le richieste del giocatore in termini contrattuali, ma il club inglese ha fatto un primo passo concreto, presentando una prima offerta ufficiale al Bologna.

Tuttavia, questa prima proposta del Nottingham è stata rifiutata dal club rossoblù, che punta a monetizzare il più possibile dalla cessione dell’esterno svizzero. Nonostante il rifiuto, il Nottingham è deciso a rilanciare e potrebbe tornare alla carica nei prossimi giorni con una nuova offerta migliorata. Inoltre, ci sarebbe anche l’interesse di altri club della Premier League, rendendo la concorrenza ancora più agguerrita.

Per il Napoli, che aveva messo Ndoye in cima alla lista dei desideri per rinforzare le corsie offensive, il rischio concreto è quello di vedersi sfuggire il giocatore proprio nelle fasi decisive della trattativa. Dopo un lungo corteggiamento, il club di De Laurentiis dovrà decidere se rilanciare in modo deciso o virare su altri obiettivi, per non perdere ulteriore terreno su un’operazione che sembrava a un passo dalla chiusura. A riferirlo è Sky Sport.