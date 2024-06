Accostato al Napoli, Zirkzee vuole restare in Italia: il Milan pagherà la clausola, ma non è fatta

Joshua Zirkzee vuole restare in Italia e il Milan è in pole position. Sono queste ultime di mercato sull'attaccante del Bolognw

Joshua Zirkzee vuole restare in Italia e il Milan è in pole position. Sono queste ultime di mercato sull'attaccante del Bologna, accostato anche al Napoli, che arrivano dall'esperto di Relevo Matteo Moretto: "Il Milan ha già comunicato al Bologna che pagherà la clausola [come anticipato in esclusiva, valida per tutti] di 40 milioni di euro. Non ci sarà trattativa tra club.

Ora il club rossonero sta lavorando per raggiungere un accordo totale con il calciatore e l’agente dell’olandese. Zirkzee, come raccontato, vuole restare in Italia. Il Milan è la squadra che si è mossa prima e con più decisione. Ottimismo tra le parti".