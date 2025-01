Adeyemi-Napoli, contatti positivi! Romano: “Pronti 50mln al Borussia, dipenderà dal giocatore”

I contatti andati in scena quest’oggi tra il Napoli e Karim Adeyemi sono stati positivi. L’attaccante tedesco è l’alternativa ad Alejandro Garnacho del Manchester United. A riferirlo su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: “Ancora nulla di definito, i contatti proseguono, mentre il Napoli lavora su un pacchetto da 45/50 milioni con il Borussia Dortmund. Il BVB è pronto a lasciarlo partire. Dipenderà dal giocatore”.

