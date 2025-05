Adeyemi, partenza probabile ora senza il Dortmund in Champions: le ultime sull'(ex) obiettivo

Il futuro di Karim Adeyemi è legato alla corsa per l’Europa. Juventus e Borussia Dortmund si trovano in una situazione precaria: entrambe rischiano di rimanere escluse dalla prossima Champions League. Questo dettaglio potrebbe davvero stravolgere le dinamiche di mercato. Il giovane tedesco è uno dei nomi più ambiti in vista dell’estate. Giuntoli lo ha sempre apprezzato, e già un anno fa la Juve aveva tentato di avvicinarsi a lui, ma senza riuscire a trovare un accordo con il Borussia.

Anche il Napoli aveva fatto un tentativo a gennaio, ma il giocatore aveva rifiutato. Ora, come riporta Tuttosport, se il Dortmund non dovesse qualificarsi per la Champions, la sua partenza diventerebbe molto più probabile. Adeyemi, che ha 23 anni, è cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco e ha già all’attivo una finale di Champions e un titolo europeo Under 21.

In questa stagione ha messo a segno 12 gol e 9 assist in 2130 minuti: numeri che hanno attirato anche l’attenzione del Chelsea, pronto a farsi avanti. La Juventus può contare su buoni rapporti con gli agenti del giocatore e sulla possibilità di offrirgli uno stipendio che si allinea alle sue aspettative. Ma tutto dipenderà da ciò che accadrà in campo. E già nel weekend, potrebbero esserci dei movimenti significativi.