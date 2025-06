Lucca, in programma incontro con l'Udinese per chiudere! Conte lo vuole a Dimaro: i dettagli

L'Atletico Madrid ha provato a inserirsi nella trattativa per Lorenzo Lucca. I Colchoneros hanno chiesto nelle ultime ore le condizioni per cercare un accordo con l'Udinese e portare il centravanti al Wanda Metropolitano, ma per ora rimangono parecchio indietro rispetto a un Napoli che ha fatto i passi giusti negli scorsi giorni.

Tra domani e dopodomani è previsto un incontro diretto tra la società azzurra e Udinese per definire un accordo economico - intorno ai 30 milioni - e chiudere l’operazione in tempi brevi. L'intenzione - stando a quanto raccolto da TMW - è quella di portare Lucca a Dimaro già per l’inizio del ritiro, permettendogli di integrarsi il prima possibile nel nuovo progetto tecnico. L’affondo per Lucca non è legato a vincoli economici: il Napoli è pronto a investire anche sugli altri reparti, ma l’attaccante ex Ajax ha convinto tutti per potenzialità e profilo. La trattativa entrerà quindi nelle sue ore decisive.