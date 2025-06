Baroni vuole Ngonge, ma non c’è accordo col Napoli: il Torino valuta alternative, i nomi

Fra il Torino e il Napoli non c’è ancora l’accordo per Cyril Ngonge e così Vagnati si guarda intorno e valuta tutte le alternative. Sempre seguiti Volpato del Sassuolo, Ikoné e Sottil, entrambi in uscita dalla Fiorentina, Abdelli, trequartista algerino di proprietà dell’Angers, e Zaniolo del Galatasaray. Non ci sono dubbi sul fatto che Baroni vorrebbe tornare ad allenare Ngonge dato che al Napoli il calciatore è solo un comprimario. Il Torino vorrebbe accontentare il suo allenatore, ma Cairo non intende spingersi oltre un prestito con diritto di riscatto. Per l'obbligo, infatti, non ci sono margini.

Il Napoli però non è ancora in vena di sconti e inserisce Ngonge nella trattativa per arrivare Vanja Milinkovic-Savic in modo da abbassare il costo del cartellino del portiere. La distanza fra le parti c’è. Vagnati allora pensa a alternative e fra queste c’è Gaetano Oristanio, appena retrocesso in Serie B col Venezia. L’ultima stagione è stata così così per il talento scuola Inter che ha anche altri estimatori oltre al Torino, il Parma su tutti, anche perché di esterni che saltano l’uomo ce ne sono pochi. Baroni aspetta esterni per il suo 4-2-3-1. E spera in Ngonge, con buona pace di tutti gli altri candidati. A scriverlo è Tuttosport.