Tutto su Lucca se il Liverpool non abbassa le pretese per Nunez: le cifre

Se nei prossimi giorni non dovessero arrivare segnali di apertura da parte del Liverpool per Darwin Núñez, il Napoli è pronto a virare con decisione su Lorenzo Lucca. Il centravanti è molto apprezzato da Antonio Conte, che lo ha elogiato pubblicamente dopo Napoli-Udinese. Proprio per questo motivo, mentre portava avanti i contatti con il Liverpool, il direttore sportivo Giovanni Manna ha mantenuto vivo anche il dialogo con la società friulana.

Tra i club - riferisce SportMediaset - esiste già un’intesa di massima per un’operazione da circa 35 milioni di euro complessivi, anche se restano da sistemare alcuni dettagli. Il Napoli ha già trovato l’accordo con Lucca, e nel caso in cui la pista Núñez si rivelasse impraticabile, sarà lui il nuovo attaccante azzurro. La chiusura dell’operazione potrebbe arrivare già entro la prossima settimana, con il classe 2000 pronto a mettersi a disposizione di Conte per iniziare la sua nuova avventura.