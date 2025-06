Piaceva al Napoli a gennaio, ora Dorval lascerà il Bari: due club di Serie A sull’esterno

Il futuro di Mehdi Dorval sembra sempre più lontano dal Bari. Nonostante sia stato uno dei migliori, se non il migliore, giocatore della squadra nell'ultimo campionato, le sue valigie potrebbero essere già pronte per questa sessione estiva di calciomercato.Come dichiarato lunedì mattina dall'amministratore unico del Bari, Luigi De Laurentiis, "sul tavolo di ogni direttore sportivo ci sono un'ottantina di nomi. C'è stato un avvicinamento del Napoli a gennaio, ma poi non si è concretizzata perché ci sono state possibilità che non si sono concretizzate. Sul futuro non ci sono state richieste".

Nonostante la mancanza di offerte concrete ufficiali menzionate da De Laurentiis, l'interesse per Dorval non manca affatto, come raccolto da PianetaBari. In Serie A, due club starebbero seguendo con particolare interesse la vicenda: il Sassuolo e il Genoa. I rossoblù, in particolare, avrebbero già effettuato più di un sondaggio nelle ultime ore. Tuttavia, le attenzioni maggiori per Dorval sembrerebbero arrivare dall'estero, con un club ancora incognito che si starebbe muovendo con grande decisione sulle sue tracce. La partenza del talentuoso laterale sembra ormai solo questione di tempo.