ADL: "Ho detto che sono tutti cedibili per un motivo! Tengo a Di Lorenzo..."

Nel corso della conferenza stampa di presentazione ad Antonio Conte, anche il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto a chiarire alcuni passaggi. Di seguito un estratto in cui chiarisce delle sue affermazioni passate, su cui si baserebbe il malcontento di Giovanni Di Lorenzo: "Io quando ho detto sono tutti cedibili, stavo rispondendo a un'intervista di un signore che mi ha detto: 'Lei quando c'era Koulibaly disse che erano tutti quanti cedibili'.

Ma è una massima che vale sempre, nel senso che tutti quanti hanno una presenza, un contratto che può scadere, e quindi una convenienza più o meno possibile nel caso del club di cedere se ci sono delle offerte di un certo livello. Ma poiché al nostro capitano abbiamo rinnovato il contratto la scorsa estate e deve avere altri quattro anni, più un'opzione, possibili cinque anni fino all'età di 36 anni con noi, e poiché è un uomo con i cosiddetti contributi e anche di grande cervello è un uomo al quale io tengo molto. Non ci tiene soltanto il nostro allenatore. Poi è chiaro, è nel gioco delle cose che l'agente cerchi di portarlo via, di strapparlo, di andare da altre parti, perché questo fa parte del gioco normale degli agenti. Non lo sradicheremo mai".

