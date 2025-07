Ag. Vergara: "Offerte dalla Serie A, deciderà Conte a fine ritiro"

Antonio Vergara, 22 anni, in mostra anche ieri in amichevole nel secondo tempo contro l'Arezzo a Dimaro, ha vissuto un'annata importante in B con la Reggiana. Ora il centrocampista di proprietà del Napoli è in ritiro con Conte e presto ci saranno novità sul suo futuro. A Canale 8 il suo procuratore Mario Giuffredi ha dichiarato: "Vergara ora è in ritiro, il Napoli aveva cinque centrocampisti e lui è il sesto, si allena con Conte, a fine ritiro vedremo la decisione che verrà presa. Di sicuro è pronto per giocare in Serie A, è questa la sua dimensione. Per lui è una grande opportunità ora allenarsi con dei campioni e con Conte".

A tal proposito, ecco l'elenco dei partenti in casa Napoli: Mazzocchi, Hasa, Simeone, Folorunsho, Ngonge, Zanoli, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ambrosino, Cheddira, Vergara. A loro altri giovani reduci da vari prestiti. Insomma, tanto lavoro anche in uscita per il ds Manna.