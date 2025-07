Avellino, vittoria in amichevole contro il Napoli Primavera. E arriva un azzurrino

L'Avellino, che ieri pomeriggio ha battuto 2-0 il Napoli Primavera con un gol per tempo, sarebbe pronto a inserire in organico un altro under, si tratterebbe di Matteo Marchisano, terzino classe 2004 del Napoli. L'incontro con i partenopei di ieri in amichevole sarebbe servito anche per stringere accordi per il trasferimento del giovane difensore, lo scorso anno alla Cavese, che arriverebbe a titolo definitivo in Irpinia, mentre inizialmente si parlava di un semplice prestito. Lo si legge su Tuttoavellino.