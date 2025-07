Zaccagni-Napoli, da Roma ammettono: "Piace molto a Conte, ma è blindato"

Mattia Zaccagni è incedibile. Piace al Napoli, piace a Conte. Ma Lotito non lo lascerà partire. Lo scrive Repubblica, edizione romana, con riferimento al suo inizio di stagione. "Finalmente Zaccagni. Ieri, con una settimana di ritardo rispetto ai compagni, è ufficialmente iniziata la stagione del capitano della Lazio.

Come previsto, l’attaccante nei primi giorni di ritiro ha svolto un lavoro differenziato per gestire il ritorno in campo dopo l’intervento, il 24 giugno, per la risoluzione di una “Groin Pain Syndrome”, una forma di pubalgia che lo aveva condizionato negli ultimi tre mesi della scorsa stagione: “Ho giocato con tanto dolore”, aveva detto. Sul mercato, invece, resta vivo l’interesse nei suoi confronti da parte di Conte, che lo porterebbe volentieri al Napoli, ma per la Lazio e Sarri il capitano è incedibile. Soprattutto in questa estate così particolare, con il mercato in entrata bloccato".