Ufficiale Arezzo, fatta per un azzurrino in prestito: arriva Iaccarino, la nota

vedi letture

Colpo per l'Arezzo. Arriva un giovane giocatore di proprietà del Napoli in prestito. Ecco la nota del club che ieri ha affrontato proprio gli azzurri in amichevole. "La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Napoli, le prestazioni sportive del calciatore Gennaro Iaccarino.

Centrocampista classe 2003, Iaccarino è cresciuto nel settore giovanile del club partenopeo, mettendosi in luce per visione di gioco, dinamismo e qualità tecniche. Dopo le esperienze maturate nelle selezioni giovanili e in prestito in altre piazze, arriva ad Arezzo con grande entusiasmo e voglia di mettersi in mostra nel campionato di Serie C. Il club amaranto dà il benvenuto a Gennaro, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra".