Ambrosino-Frosinone, siamo alla fase finale: la formula dell’operazione

Giuseppe Ambrosino, attaccante 2003 del Napoli, sta svolgendo la prima fase di preparazione estiva in ritiro a Dimaro. Dopo il prestito dello scorso anno al Catanzaro Ambrosino potrebbe presto tornare in prestito ad un'altra squadra di Serie B.

A riferire le ultime sull'attaccante su X, è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: "Giuseppe Ambrosino a Frosinone da Napoli è alla fase finale in prestito".

Giuseppe #Ambrosino to #Frosinone from #Napoli is at the final stage on loan. #transfers