Anche il Napoli su Bijol, l’Udinese si cautela: occhi su un difensore del Venezia

L'Udinese continua a guardare al futuro, anche quando i risultati sul campo sono più che positivi. Nonostante il buon momento della squadra di Kosta Runjaic, la dirigenza bianconera è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Uno dei temi in discussione riguarda la difesa. Con Maxime Solet sempre più in evidenza e nel mirino di diversi club, e Jaka Bijol che interessa in particolare a Inter e Napoli, l'Udinese sta considerando possibili alternative nel caso arrivassero offerte irrinunciabili per i suoi difensori.

Tra i nomi sul taccuino della società friulana, riporta TuttoUdinese, c'è quello di Jay Idzes, capitano del Venezia di Eusebio Di Francesco. Il difensore olandese ha catturato l'attenzione dell'Udinese per le sue qualità tecniche: i primi contatti esplorativi con il suo entourage sono già avvenuti, anche se al momento non si può ancora parlare di una trattativa concreta. L'agente del giocatore sta valutando diverse opzioni, sia in Serie A che all'estero, con club di Bundesliga e Liga che hanno mostrato interesse.