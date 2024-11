Anche il Napoli sul capocannoniere della Serie B: gioca nel Cesena

vedi letture

“Indossare la maglia del Cesena è un motivo di orgoglio e di appartenenza verso questa città. Ogni volta che indosso questa casacca sento di dover dare tutto per questa città e per questi tifosi”. Le parole d’amore nei confronti di piazza e società ribadite ieri dal centravanti Cristian Shpendi non sembrano poter evitare quello che è ormai chiaro a tutti: ovvero l’addio a fine stagione del giovane attaccante italo-albanese che potrebbe essere evitato solo da una clamorosa promozione in Serie A dei romagnoli.

Come riporta Tuttocesena.com sul classe 2003, capocannoniere di Serie B con otto reti in 12 presenze e un totale di 10 in 15 presenze considerando anche la Coppa Italia, ci sono già da tempo quattro club importanti di Serie A come Napoli, Atalanta, Torino e Fiorentina, con quest’ultimo attualmente in pole position, che avrebbero messo nel mirino anche il gemello Stiven attualmente in forza alla Carrarese. Ma non solo: Cagliarti, Como e Lecce starebbero pensando al suo profilo per gennaio anche se al momento è impossibile che il club bianconero si privi di una delle sue stelle a metà stagione visto anche l’attuale quarto posto in classifica.