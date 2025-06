Milinkovic-Savic in arrivo? Il Torino pensa anche a un portiere di proprietà del Napoli

Napoli la prossima settimana chiuderà la telenovela Meret. A circa due settimane dalla scadenza dell'attuale accordo il club partenopeo farà sottoscrivere un nuovo contratto al portiere della Nazionale. A uno dei migliori numeri uno dell'ultimo campionato. A 28 anni il portiere friulano si legherà alla società del presidente De Laurentiis per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2027. Con l'obiettivo di continuare a difendere i pali di una squadra che ormai dal 2018 - con utilizzi alterni - conta su di lui.

Dopo tre stagioni di titolarità indiscussa Meret a partire dalla prossima estate si ritroverà però a dover fare i conti con un altro numero uno. L'idea di Antonio Conte è infatti quella di avere due portieri titolari e per questo motivo la società del presidente De Laurentiis in queste ore sta chiudendo per Vanja Milinkovic-Savic. Un portiere che nel 2018 prese proprio il posto di Meret alla SPAL.

Napoli e Torino stanno chiudendo l'accordo per una cifra di poco inferiore alla clausola risolutoria, a circa 18 milioni di euro. Stanno ragionando sulla possibilità di inserire Ngonge come contropartita, ma a prescindere da ciò sono intenzionati a chiudere l'accordo. Col Toro che, a quel punto, andrà alla ricerca di un altro numero uno. Forse andrà su quel Caprile che oggi è ancora di proprietà del Napoli, ma presto verrà riscattato dal Cagliari per circa otto milioni di euro. A chiudere il cerchio Simone Scuffet, portiere prestato al Napoli a gennaio proprio nell'operazione Caprile. L'estremo difensore classe '96 tornerà in Sardegna dopo aver collezionato in maglia azzurra una sola presenza nella delicata trasferta di Bologna. A scriverlo è TMW.