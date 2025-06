Maxi-scambio col Liverpool? Mediaset: il Liverpool vuole farlo alla pari

vedi letture

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il Napoli starebbe lavorando a una complessa operazione di mercato che potrebbe coinvolgere tre protagonisti: Victor Osimhen in direzione Liverpool, Darwin Nunez e Federico Chiesa in azzurro. Uno scenario affascinante ma ricco di ostacoli, in primis sul fronte economico.

Il club partenopeo valuta Osimhen 75 milioni di euro (la clausola è valida solo per l’estero) e considera Nunez e Chiesa rispettivamente 40 e 10 milioni, chiedendo quindi un conguaglio di 25 milioni per equilibrare lo scambio. Dal canto loro, i Reds non vogliono aggiungere denaro e puntano a un’operazione alla pari, valutando l’uruguaiano almeno 50 milioni e spingendo per la cessione definitiva di Chiesa.

Sul piano degli stipendi, l’ingaggio da 4,5 milioni di Nunez rientra nei parametri del Napoli, saliti a 105 milioni complessivi. Diverso il discorso per Chiesa, che guadagna 7,5 milioni e dovrebbe accettare un ridimensionamento. Osimhen, invece, percepisce 12 milioni annui e il Liverpool potrebbe coprire la cifra liberandosi proprio dei due ingaggi in entrata.

Il nigeriano è in vacanza, senza agente ufficiale e attratto dalla Premier, anche se preferirebbe il progetto Juventus. Ma De Laurentiis non intende trattare con i bianconeri. Al momento resta il nodo del conguaglio, ma le parti sono in contatto: il Napoli spera in una svolta entro metà luglio per evitare un altro caso “Osimhen” durante il ritiro.