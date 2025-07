Arezzo, in arrivo la firma dell'azzurrino Iaccarino: si chiude domani?

L’Arezzo si muove con decisione sul mercato e si appresta a chiudere un nuovo colpo in entrata: come riporta la Casa di C sta per arrivare la firma di Gennaro Iaccarino, centrocampista classe 2003 di proprietà del Napoli. Il giovane calciatore è reduce da una stagione in prestito al Gubbio, dove ha avuto modo di mettersi in mostra e maturare esperienza nel calcio professionistico. Con un buon mix di tecnica e intelligenza tattica, Iaccarino rappresenta un profilo interessante in ottica futura, ma anche già pronto a ritagliarsi spazio in una realtà ambiziosa come quella amaranto.

L’operazione si inserisce nella strategia dell’Arezzo di costruire una rosa giovane, competitiva e di prospettiva per affrontare al meglio la prossima stagione. La firma è attesa a breve e, salvo sorprese, il centrocampista sarà presto a disposizione dello staff tecnico aretino per iniziare il ritiro precampionato. La fumata bianca potrebbe arrivare già domani quando proprio Napoli e Arezzo si affronteranno nel primo test amichevole del ritiro dei campioni d'Italia a Dimaro-Folgarida.