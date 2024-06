Bari a caccia di attaccanti: il nuovo ds pensa a due giovani del Napoli

Il Bari è a caccia di rinforzi per l'attacco e si sondano due giovani profili del Napoli. I nomi in cima alla lista sono Lorenzo Sgarbi e Giuseppe Ambrosino

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Il Bari è a caccia di rinforzi per l'attacco e si sondano due giovani profili del Napoli. Stando a quanto riportato da Tuttobari.com i nomi in cima alla lista sono quelli dei giovani Lorenzo Sgarbi, classe 2001, e Giuseppe Ambrosino, classe 2003, entrambi di proprietà degli azzurri. La fumata bianca potrebbe arrivare già nella prossima settimana.

Intanto però il club dei galletti si tutela e prepara già delle alternative: piace fortemente il nome di Mattia Compagnon, classe 2001, di proprietà della Juventus che ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Feralpisalò. Discorso diverso per Camillo Ciano del Benevento: è stato proposto al Bari che però al momento preferisce attaccanti con caratteristiche diverse. Infine non ci sono stati contatti per quanto riguarda Tommaso Biasci del Catanzaro.