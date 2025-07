Beukema fa le visite, ma rischiava di diventare telenovela: il motivo

Sam Beukema è atteso in ritiro oggi: di buon mattino farà le visite mediche a Villa Stuart e poi partirà per la Val di Sole. Fine della trattativa che più d'ogni altra, finora, ha rischiato di acquisire i contorni della telenovela, per un problema legato alle commissioni venuto fuori dopo la chiusura dell'affare con il Bologna e l'accordo con il giocatore sull'ingaggio. Ormai il passato. Con il ds Manna che invece è già proiettato al futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Il Napoli ha sempre messo Sam Beukema in cima alle proprie idee per la difesa. Anni 26, da due anni in Italia, l'olandese è cresciuto tanto ed è diventato in poco tempo leader del Bologna, con cui ha disputato anche la Champions League. Ottime stagioni sia con Thiago Motta che con Italiano. Rendimento costante. Qualità indiscusse. Ore decisive per il suo arrivo. Il Napoli non ha mai avuto dubbi. Il difensore andrà a completare la batteria dei centrali di Conte oltre a Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus e Marianucci, ultimo arrivato dall'Empoli.