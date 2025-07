Simeone-Pisa, si sta per chiudere: l'affare si è prepotentemente riacceso

«Un piede nel passato e lo sguardo dritto sul futuro». È questo lo slogan scelto dal Pisa per la prossima stagione, la prima in Serie A dopo 34 anni di assenza, ed è questo lo stesso slogan - si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola - che nessuno meglio di Giovanni Simeone potrebbe interpretare.

"Perché il legame che unisce il Cholito ai colori nerazzurri viene da lontano ed è sull’attaccante argentino che la squadra di Gilardino vuole costruire il proprio futuro. Una trattativa che nelle ultime ore si è prepotentemente riaccesa, tanto da avvicinarsi alla definitiva fumata bianca: il Cholito è il prescelto per diventare il nuovo numero 9 della squadra", si legge.