Ultim'ora Bloccato Juanlu! Mediaset: "Accordo totale col Siviglia, si chiude dopo altre operazioni"

Napoli sempre in pressing su Juanlu Sanchez, 21 anni, terzino del Siviglia. Orazio Accomando della squadra mercato di Sportmediaset dà su X importanti aggiornamenti sull'affare con il club andaluso che va avanti ormai da settimane: "Napoli, bloccato Juanlu Sanchez. Accordo di massima con il Siviglia per 17 milioni, bonus inclusi. Gli azzurri affonderanno il colpo nei prossimi giorni, dopo aver completato altre operazioni".

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Ora il giocatore è in vacanza dopo la fine degli Europei U21 con la Roja e aspetta novità dai suoi procuratori. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.