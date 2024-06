Cajuste sul futuro: "Penso di rimanere, ma nel calcio non si sa mai"

Jens Lys Cajuste, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Fotbollskanalen durante il ritiro della Svezia parlando anche del suo futuro

Jens Lys Cajuste, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Fotbollskanalen durante il ritiro della Nazionale svedese parlando anche del suo futuro: "Nella scorsa stagione ci sono stati tanti alti e bassi e tanti allenatori che si sono susseguiti, non è stato facile. Ho cercato comunque di trarne insegnamento, porterò tutto con me. Essere in un grande club come il Napoli mi ha insegnato che bisogna essere sempre focalizzati sull’obiettivo.

Essere in un top club come il Napoli? È grande. Puoi avvertirlo immediatamente. Si sente la pressione dei tifosi e della società. Le aspettative sono alte. Ogni partita deve essere vinta. Non ci sono eccezioni. Futuro? Non ho ricevuto altre direttive, quindi presumo di rimanere. Al momento penso che rimarrò. Poi non si sa mai cosa succede nel calcio. Può cambiare molto rapidamente. Ma questo resta da vedere. Galatasaray? Non ne so niente”.

