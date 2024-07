Calciomercato Napoli, il borsino: tutto su acquisti, cessioni, rinnovi e trattative

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 15 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Domani comincia il secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Antonio Conte accoglierà tutti i nazionali, ad eccezione di Olivera che avrà ancora qualche giorno di vacanza avendo terminato più tardi i suoi impegni con la finalina di Copa America. La chiave dell'estate resta la cessione di Osimhen, ma in attesa di novità da Parigi o dall'Arabia (a cui il nigeriano ha riaperto in questi giorni) intanto la società sta provando a sbloccare anche uscite apparentemente minori, in modo da liberare spazi, risorse e consegnare al tecnico una rosa senza esuberi (avendo già messo dentro tre elementi come Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola) o giocatori già valutati negativamente a Dimaro.

A Castel di Sangro non ci saranno Lindstrom e Ostigard, tanto per iniziare. Ieri è stata una giornata importante in questo senso: per il danese è fatta per il passaggio all'Everton e ha già iniziato il percorso delle visite mediche. 3mln di prestito oneroso e 22mln di riscatto per rientrare parzialmente dell'investimento fatto un'estate fa. Ostigard, altro giocatore fuori dai piani e già chiuso sia da centro-destra che da centrale della linea a tre, ha fatto passi verso il Rennes che ha già l'intesa col Napoli per circa 7mln di euro.

Non sembra esserci spazio nemmeno per Gianluca Gaetano, chiuso in mediana da quattro elementi per due posti, ed anche da trequarti rischierebbe di pagare l'abbondanza. Su di lui il Cagliari (che spera nel ritorno) e Parma e giorni decisivi per tracciare il suo percorso. Al momento, invece, nessuna proposta per Mario Rui (il Napoli per cederlo oltre a liberare il cartellino dovrebbe partecipare al pagamento dell'ingaggio) mentre il giovane Ambrosino ha già raggiunto il ritiro del Frosinone. Si prova a sbloccare l'uscita di Cajuste - per far entrare Brescianini - mentre stop alla cessione per Cheddira che s'è messo in mostra a Dimaro e punta al sorpasso su Simeone come vice del centravanti titolare, così come Natan in questo momento in risalita sul centro-sinistra con Olivera considerando che non arriverà Hermoso come comunicato dal club azzurro.

Di seguito il riepilogo completo ed aggiornato al 20 luglio ore 9.00

IN ENTRATA

Popovic 100% (svincolato)

Spinazzola 100% (svincolato)

Rafa Marin 100% (a titolo definitivo per 10mln con recompra, Real Madrid)

Buongiorno 100% (a titolo definitivo per 35mln più bonus, Torino)

Lukaku 80% (Chelsea)

Brescianini 30% (Frosinone)

Neres 10% (Benfica)

Berardi 10% (Sassuolo)

Chiesa 1% (Juventus)

Hermoso 1% (svincolato)

IN USCITA

Demme 100% (svincolato)

Zielinski 100% (svincolato)

Idasiak 100% (svincolato)

Gollini 100% (fine prestito)

Traoré 100% (fine prestito)

Dendoncker 100% (fine prestito)

Vergara 100% (rinnovo prestito, Reggiana)

Zanoli 100% (prestito con obbligo condizionato a 7mln, Genoa)

Obaretin 100% (in prestito, Bari)

Sgarbi 100% (in prestito, Bari)

D'Agostino 100% (in prestito, Giugliano)

Vilardi 100% (in prestito, Potenza)

Cioffi 100% (in prestito, Rimini)

Ambrosino 99% (in prestito, Frosinone)

Lindstrom 99% (in prestito per 3mln e riscatto a 22mln, Everton)

Ostigard 99% (a titolo definitivo, 7mln, Rennes)

Coli Saco 90% (in prestito)

Osimhen 90% (a titolo definitivo, Psg)

Mario Rui 90%

Mezzoni 90%

Iaccarino 99%

Gaetano 80%

Zerbin 70%

Contini 50%

Natan 50%

Popovic 50% (in prestito)

Cheddira 50%

Simeone 50%

Juan Jesus 30%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Caprile

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Natan, Mazzocchi, Rafa Marin, Buongiorno

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Cajuste, Gaetano, Folorunsho, Spinazzola

ATTACCO: Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Lindstrom, Zerbin, Ngonge, Cheddira, Popovic

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2029 - Popovic, Rafa Marin, Buongiorno

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Natan, Caprile, Cajuste, Lindstrom, Zerbin, Ngonge, Cheddira

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Kvaratskhelia, Olivera, Mazzocchi (+1), Politano

2026 - Mario Rui, Osimhen, Ostigard, Simeone (+1), Spinazzola

2025 - Contini, Gaetano, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2), Meret

(anni di opzioni a favore del club)