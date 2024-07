Gaetano vicino al Cagliari: la cifra dell’offerta e la distanza per chiudere l’affare

La prima valutazione è stata di 12 milioni di euro a fronte di un'offerta di 8 milioni, e così ora si cerca un incontro a metà strada

Come ha dichiarato anche il suo agente Mario Giuffredi, Gianluca Gaetano lascerà il Napoli in questa sessione di mercato. Non sono arrivate le garanzie sul minutaggio che il giocatore e il suo entourage chiedevano ad Antonio Conte, così la decisione sembra ormai presa. E il centrocampista classe 2000 si avvicina sempre di più al ritorno al Cagliari, dove negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha fatto benissimo ed è stato determinante per la salvezza.

Da definire la cifra della cessione del calciatore cresciuto nel settore giovanile azzurro: la prima valutazione è stata di 12 milioni di euro a fronte di un'offerta di 8 milioni, e così ora si cerca un incontro a metà strada (10 milioni) con il Cagliari. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.