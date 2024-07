Osimhen out, Lukaku in: spunta la data per la chiusura degli affari

Romelu Lukaku è l’erede designato di Victor Osimhen per il ruolo di centravanti del Napoli. Da dicembre scorso, ossia dal momento in cui ha rinnovato il contratto con adeguamento d'ingaggio a 10 milioni di euro a stagione, l'attaccante nigeriano e il club azzurro sanno che in estate si sarebbero preparati. Nei piani della società, probabilmente, l'addio dell'ex Lille sarebbe già dovuto avvenire. Invece l'affare con il Paris Saint-Germain non si è ancora sbloccato. Ma, comunque, ad oggi non ci sono margini per una permanenza di Osimhen alle pendici del Vesuvio.

E allora quand'è che si concretizzerà il tutto? Stando a quanto raccontato oggi da La Gazzetta dello Sport, l'intreccio potrebbe concludersi verso il 7 di agosto. Lukaku si sta allenando da solo, non aspetta altro che tornare da Conte. Il Napoli con l'ex Roma e Inter ha già risolto anche la questione legata ai diritti d'immagine, ha un accordo totale per un triennale e di fatto aspetta soltanto l'addio di Osimhen per consegnarlo all'allenatore salentino.