Ultim'ora Caprile va al Cagliari: sarà riscattato, ma può subito cambiare squadra

vedi letture

Il Cagliari, nelle scorse ore, ha deciso per il riscatto di Elia Caprile. La comunicazione alle parti interessate c'è già stata, anche se non è dato sapere se è già stato esercitato formalmente. Quello che è chiaro è che Caprile diventerà completamente un giocatore del club sardo, mentre al Napoli andranno 8,5 milioni di euro. Una ottima plusvalenza che potrà essere utilizzata per il mercato faraonico del club di Antonio Conte, con De Laurentiis che si appresta a investire tantissimo per creare una squadra ancor più competitiva.

Non è detto però che Caprile rimanga al Cagliari. Il mercato è appena aperto e il valzer dei portieri è appena all'inizio. Considerando che il Milan probabilmente saluterà Maignan, la Juventus dovrà trovare un eventuale sostituto per Perin, che Como e Bologna stanno pensando ad aggiungere un altro numero uno in rosa. Dunque Caprile può diventare uomo mercato (ancora) nelle prossime settimane. Lo scrive Tmw.