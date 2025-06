Liverpool scatenato, dall'Inghilterra: ora pensa anche a Osimhen

vedi letture

Il Liverpool vuole provare a fare il grande colpo in attacco. Dopo la conquista del titolo di campione d’Inghilterra, la formazione di Arne Slot vuole provare a rinforzare il reparto offensivo per affrontare al meglio la prossima stagione. Obiettivo è confermarsi ancora in patria ma soprattutto dare l’assalto alla Champions League, impresa che resta comunque difficile e che quest’anno ha visto i Reds essere eliminati nel doppio confronto proprio dai futuri campioni del Paris Saint-Germain. Per questo motivo che la dirigenza vuole chiudere per un innesto di assoluto valore.

Secondo quanto riportano i colleghi inglesi di Givemesport, il Liverpool starebbe pensando a Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli ma nell’ultima stagione in prestito al Galatasaray. Il centravanti nigeriano può rappresentare un’ottima opzione per il reparto avanzato anche se per il momento non ci sono state trattative con la formazione partenopea campione d’Italia ma non è escluso che presto possano esserci novità.