Conte ha chiesto a De Laurentiis due giocatori del Liverpool

Dopo aver accolto Kevin De Bruyne che ieri ha svolto le visite mediche e ha firmato col club azzurro con tanto di ufficialità e scatti social, il Napoli di Conte prosegue la sua campagna di rafforzamento. Il tecnico ha indicato espressamente ad Aurelio De Laurentiis i prossimi due obiettivi di mercato, per andare ad alzare l'asticella anche in attacco.

Si tratta di Federico Chiesa - che dopo la disastrosa stagione al Liverpool smania per rimettersi in gioco in Italia - e della punta uruguagia Darwin Nunez, un campionato svolto da subentrante agli ordini di Arne Slot. Per l'ala italiana si potrebbe lavorare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre per il centravanti si parte da una base di 45 milioni. Lo si legge su Il Giornale nel focus mercato.