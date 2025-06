Osimhen potrebbe presentarsi in ritiro a Dimaro. Salvo certificati medici...

Non ci sono offerte concrete per Victor Osimhen che potrebbe restare a Napoli chissà fino a quando. La novità è che senza sviluppi il nigeriano potrebbe anche presentarsi in ritiro a Dimaro con il Napoli. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Qui si fanno prigionieri a questo punto: lo è il Napoli, consapevole che bisognerà liberarsi di questo ingombrante e ammaliante centravanti.

Un “bagno” di 75 milioni non è consentito neppure al più spregiudicato tycoon; ma lo è VO9 al quale qualcuno del suo sterminato entourage avrà ricordato che il 15 luglio, in assenza di operazioni definitive dovrà presentarsi a Dimaro-Folgarida da Antonio Conte, a meno che non invii un certificato medico. A Riad non disperano e tenteranno ancora".